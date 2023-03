Journée Européenne du Patrimoine : Musée des vieux outils Gérard Hourugou – ARASCLET Musée des vieux outils, Arasclet, 16 septembre 2023, Garlin OT Nord Béarn Garlin.

Journée Européenne du Patrimoine : Musée des vieux outils Gérard Hourugou – ARASCLET

3 Chemin de Pedelabat Musée des vieux outils, Arasclet Garlin Basses-Pyrénées

2023-09-16 – 2023-09-16

EUR 0 0 Exposition permanente de plus de 2 500 machines, outils agricoles et de l’artisanat, objets et ustensiles domestiques du Sud-Ouest, correspondant à 25 métiers différents, couvrant la période du XVIIe au XXe s.

Découverte des savoir-faire de nos aïeux.

Visites libres ou guidées.

Buvette permanente.

+33 6 50 71 23 59 ARASCLET

dernière mise à jour : 2023-03-01 par OT Nord Béarn