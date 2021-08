Margon Margon Hérault, Margon JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE Margon Margon Catégories d’évènement: Hérault

Margon

JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE Margon, 19 septembre 2021, Margon. JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE 2021-09-19 14:00:00 – 2021-09-19 18:00:00

Margon Hérault Margon Visite libre et gratuite de 14h00 à 18h00 des extérieurs et du jardin uniquement du Château de Margon. Visite libre et gratuite de 14h00 à 18h00 des extérieurs et du jardin uniquement du Château de Margon. +33 4 67 24 81 97 Visite libre et gratuite de 14h00 à 18h00 des extérieurs et du jardin uniquement du Château de Margon. dernière mise à jour : 2021-08-04 par OT AVANT-MONTS

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Margon Autres Lieu Margon Adresse Ville Margon lieuville 43.48631#3.30618