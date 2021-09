Villeneuve-lès-Béziers Villeneuve-lès-Béziers Hérault, Villeneuve-lès-Béziers JOURNEE EUROPEENNE DU PATRIMOINE – LES ATELIERS DE VILLENEUVE LES BEZIERS Villeneuve-lès-Béziers Villeneuve-lès-Béziers Catégories d’évènement: Hérault

Villeneuve-lès-Béziers Hérault Pour les Journées européennes du Patrimoine, la ville de Villeneuve-lès-Béziers propose aux petits et aux grands des ateliers. Le samedi 18 septembre : 9h30-10h30 : Atelier de fouilles archéologiques, avec Elian Gomez

10h00–12h00 : Atelier de fabrication de papier, animé par Nelly Gomez 16h00–18h00 : Atelier de fabrication de papier animé par Nelly Gomez

