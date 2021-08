Journée Européenne du Patrimoine : l’ancienne usine à sandales Pée-Laborde Arette, 18 septembre 2021, Arette.

Journée Européenne du Patrimoine : l’ancienne usine à sandales Pée-Laborde 2021-09-18 14:30:00 – 2021-09-18 18:00:00 Espace Pic Nic 15 Rue d’Escamet

Arette Pyrénées-Atlantiques

Entre 1925 et 1994, le village d’Arette pouvait s’enorgueillir d’avoir une usine à sandales. Découvrez son histoire au travers des récits des anciens ouvriers à travers textes, photos, film, anciennes machines et autres surprises concoctées par le Pays d’art et d’histoire Pyrénées béarnaises en lien avec Influence, biennale textile contemporain. Une petite surprise vous attend vers 16h30 avec la Compagnie Éclat de Lyre, rejoignez-nous ! Pass sanitaire demandé.

