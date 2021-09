Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye, Yonne Journée Européenne du Patrimoine – La vigne, le vin en Puisaye-Forterre Saint-Sauveur-en-Puisaye Saint-Sauveur-en-Puisaye Catégories d’évènement: Saint-Sauveur-en-Puisaye

Yonne

Journée Européenne du Patrimoine – La vigne, le vin en Puisaye-Forterre Saint-Sauveur-en-Puisaye, 18 septembre 2021, Saint-Sauveur-en-Puisaye. Journée Européenne du Patrimoine – La vigne, le vin en Puisaye-Forterre 2021-09-18 – 2021-09-18

Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne EUR A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le samedi 18 septembre après-midi, le vin sera l’invité d’honneur !

14 h : Histoire de la Vinée, par Florian Renucci.

14 h 30 : La vigne, le vin sur les peintures murales de l’église de Moutiers, par Michel Mourot.

15 h : Une philosophie du vin : Le vin comme expérience esthétique, par Charles Pépin.

