Journée européenne du patrimoine : Exposition au Musée de la vie rurale et de la coiffe Souvigné, 18 septembre 2021, Souvigné. Journée européenne du patrimoine : Exposition au Musée de la vie rurale et de la coiffe 2021-09-18 14:30:00 – 2021-09-18 18:30:00

Souvigné Deux-Sèvres Souvigné – Exposition “De la coiffe au chapeau 1850-1950”

Samedi 18 Septembre 2021 de 14h30 à 18h30 – Visite guidée de l’exposition “De la coiffe au chapeau 1850-1950”.

75 mannequins féminins en costumes authentiques avec coiffe ou chapeau. Un siècle d’évolution de la mode.

8€ pour les adultes, 4€ pour les enfants de 6 à 15 ans. – Exposition “De la coiffe au chapeau 1850-1950”

8€ pour les adultes, 4€ pour les enfants de 6 à 15 ans. +33 5 49 76 02 37 – Exposition “De la coiffe au chapeau 1850-1950”

8€ pour les adultes, 4€ pour les enfants de 6 à 15 ans.

