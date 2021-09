Bougon Bougon Bougon, Deux-Sèvres Journée européenne du patrimoine : Entrée gratuite au Musée des tumulus de Bougon Bougon Bougon Catégories d’évènement: Bougon

Samedi 18 Septembre 2021 de 10h00 à 18h30

Venez découvrir le musée, l’exposition temporaire “L’Homme est-il un grand singe ?” et le site archéologique !

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire.

PH Wall CD79 dernière mise à jour : 2021-09-06 par OT Haut Val De Sèvre

