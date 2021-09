Arzacq-Arraziguet Arzacq-Arraziguet Arzacq-Arraziguet, Pyrénées-Atlantiques Journée Européenne du Patrimoine, découvrez Arzacq, bastide du Béarn. Arzacq-Arraziguet Arzacq-Arraziguet Catégories d’évènement: Arzacq-Arraziguet

Journée Européenne du Patrimoine, découvrez Arzacq, bastide du Béarn.
Date: 18 septembre 2021
Lieu: Arzacq-Arraziguet, Pyrénées-Atlantiques

Située autrefois en zone frontalière côté anglais, son marché avait une importance régionale et lui a valu son statut de bastide. Avec Gilbert, accompagnateur en bastide, découvrez la Tour du Peich, les maisons du XVIè—XIXè, et son magnifique lavoir couvert en forme de fer à cheval. Animation autour d'une maquette en supplément de visite. Sur réservation, places limitées à 15 personnes.

Contact: +33 5 59 04 59 24
Source: Tourisme Nord Béarn et madiran / OT Nord Béarn

