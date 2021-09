Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Calvados, Dives-sur-Mer [Journée Européenne du Patrimoine] Conférence ” Arcisse de Caumont, un Normand pionnier de l’étude des monuments historiques en France ” Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Dives-sur-Mer

[Journée Européenne du Patrimoine] Conférence ” Arcisse de Caumont, un Normand pionnier de l’étude des monuments historiques en France ” Dives-sur-Mer, 18 septembre 2021, Dives-sur-Mer. [Journée Européenne du Patrimoine] Conférence ” Arcisse de Caumont, un Normand pionnier de l’étude des monuments historiques en France ” 2021-09-18 – 2021-09-18 Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot

Dives-sur-Mer Calvados Dives-sur-Mer Venez découvrir l’impact sur l’histoire de l’architecture d’Arcisse de Caumont, père de l’architecture médiévale, ici conté par M. Landry Lefort, éditeur Venez découvrir l’impact sur l’histoire de l’architecture d’Arcisse de Caumont, père de l’architecture médiévale, ici conté par M. Landry Lefort, éditeur +33 2 31 24 29 27 Venez découvrir l’impact sur l’histoire de l’architecture d’Arcisse de Caumont, père de l’architecture médiévale, ici conté par M. Landry Lefort, éditeur dernière mise à jour : 2021-08-26 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Dives-sur-Mer Autres Lieu Dives-sur-Mer Adresse Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Ville Dives-sur-Mer lieuville 49.29212#-0.09987