Journée européenne du patrimoine, 19 septembre 2021, Pont-de-Salars.

visite de l’Eglise Saint Jean-Baptiste du Poujol ; visite du village avec un topoguide ; cuisson et dégustation de pain cuit au four à pain du village.

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

