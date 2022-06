Journée européenne du Patrimoine – Basilique Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher Catégories d’évènement: 18190

Châteauneuf-sur-Cher

Journée européenne du Patrimoine – Basilique Châteauneuf-sur-Cher, 17 septembre 2022, Châteauneuf-sur-Cher. Journée européenne du Patrimoine – Basilique Châteauneuf-sur-Cher

2022-09-17 15:00:00 – 2022-09-18 18:00:00

Châteauneuf-sur-Cher 18190 Pas de prise de réservation À l’occasion des journées du patrimoine, des visites commentée de la Basilique Notre Dame des Enfant seront proposées de 15h à 18h. Pas de prise de réservation Marine Baron

Châteauneuf-sur-Cher

dernière mise à jour : 2022-05-30 par

Détails Catégories d’évènement: 18190, Châteauneuf-sur-Cher Autres Lieu Châteauneuf-sur-Cher Adresse Ville Châteauneuf-sur-Cher lieuville Châteauneuf-sur-Cher Departement 18190

Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher 18190 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauneuf-sur-cher/

Journée européenne du Patrimoine – Basilique Châteauneuf-sur-Cher 2022-09-17 was last modified: by Journée européenne du Patrimoine – Basilique Châteauneuf-sur-Cher Châteauneuf-sur-Cher 17 septembre 2022 18190 Châteauneuf-sur-Cher

Châteauneuf-sur-Cher 18190