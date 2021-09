Journée européenne du patrimoine : Balade nature / Visite du Camp de Bierre Merri, 18 septembre 2021, Merri.

Journée européenne du patrimoine : Balade nature / Visite du Camp de Bierre 2021-09-18 15:00:00 15:00:00 – 2021-09-18 16:15:00 16:15:00 R-V : parking du Camp de Bierre Le Camp de Bierre

Merri Orne Merri

Etabli sur un éperon de grès armoricain dominant la plaine de Trun, le Camp de Bierre constitue l’un des sites archéologiques les plus importants et les plus spectaculaires de l’Ouest de la France. L’ampleur de ses proportions et son état de conservation sont exceptionnels : le barrage principal en pierres sèches mesure 32 m à sa base pour une hauteur de 7 m.

Chaussures de randonnées conseillées

