**Animations / Découvertes, Rencontres & Conférence / Visites / Atelier** Pour cette 38ème édition autour du thème européen “Patrimoine pour tous !”, le musée aeroscopia invite le public à partager l’épopée aéronautique toulousaine avec des passionnés soucieux de la préservation d’un patrimoine hors du commun. ​ _Tarif unique : 11€_

Le musée aeroscopia invite le public à partager l’épopée aéronautique toulousaine avec des passionnés soucieux de la préservation d’un patrimoine hors du commun Aeroscopia 1 Allée André Turcat, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

