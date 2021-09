Vigneux-de-Bretagne Moulin Neuf,Vigneux de Bretagne Loire-Atlantique, Vigneux-de-Bretagne Journée Européenne du Patrimoine au Moulin Neuf Moulin Neuf,Vigneux de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Vigneux-de-Bretagne

Journée Européenne du Patrimoine au Moulin Neuf Moulin Neuf,Vigneux de Bretagne, 19 septembre 2021, Vigneux-de-Bretagne. Journée Européenne du Patrimoine au Moulin Neuf

Moulin Neuf, Vigneux de Bretagne, le dimanche 19 septembre à 11:00

L’association de l’Ecomusée Rural du Pays Nantais propose les visites du moulin et de la minoterie afin de décourvrir tous les secrets de fabrication de la farine de blé noir. Vous pourrez découvrir le parcours de la graine de blé noir jusqu’à l’obtention de la farine. L’histoire de cet ancien moulin à vent datant de 1702 vous sera raconté. Sur place ou à emporter galettes de blé noir, crêpes, bar à cidre, Venez nous rendre visite à l’occasion de cette journée festive Visite guidée et commentée du Moulin Neuf: un ancien moulin à vent datant de 1702 et de la minoterie * restauration sur place et à emporter (crêpes, galettes, bar à cidres) Moulin Neuf,Vigneux de Bretagne 44360 vigneux de bretagne, rue du moulin neuf Vigneux-de-Bretagne Saint-Yves Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Vigneux-de-Bretagne Autres Lieu Moulin Neuf,Vigneux de Bretagne Adresse 44360 vigneux de bretagne, rue du moulin neuf Ville Vigneux-de-Bretagne lieuville Moulin Neuf,Vigneux de Bretagne Vigneux-de-Bretagne