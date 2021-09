Blagnac Blagnac Blagnac, Haute-Garonne Journée européenne du patrimoine à Blagnac – Dimanche 19 septembre Blagnac Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

**Déambulation dans le centre ancien** 14h – chapelle Saint-Exupère : visite commentée avec l’association Blagnac Histoire Mémoire 14h30 – place des Arts : miniatures chorégraphiques avec la compagnie Elice et flash mob 15h – église Saint-Pierre : visite commentée par l’association Blagnac Histoire Mémoire et concert orgue et saxophone avec les professeurs du Conservatoire 16h- château de Maniban : visite commentée avec l’association Blagnac Histoire Mémoire et poésie/théâtre avec les enfants de la MJC 17h – parvis église Saint-Pierre : concert de la Musique municipale 18h – cinéma Rex : conférence-cinéma sur le thème de la guerre d’Algérie, _La trahison_ de Philippe Faucon Journée européenne du patrimoine : patrimoine pour tous Blagnac Blagnac Blagnac Haute-Garonne

