du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des Confluences

À ne pas manquer : un nouvel espace d’exposition sur l’histoire des collections du musée, la galerie Émile Guimet. Et aussi : * Quatre expositions permanentes : « _Origines, les récits du monde_ », « _Espèces, la maille du vivant_ », « _Sociétés, le théâtre des hommes_ », « _Éternités, visions de l’au-delà_ ». * Trois expositions temporaires : « _La Terre en héritage, du Néolithique à nous_ », « _L’oiseau rare, de l’hirondelle au kakapo_ » et « _Jusqu’au bout du monde, regards missionnaires_ ». Visites flashs et installations sonores en écho à l’exposition “_L’Oiseau rare, de l’hirondelle au kakapo”_ ponctueront votre déambulation.

Réservation conseillée.

Le musée vous invite à découvrir ses collections, ses expositions temporaires et son architecture. Musée des Confluences 86 quai Perrache, 69002 Lyon Lyon Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T18:30:00

