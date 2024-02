Journée Européenne du Patchwork Square Le Jeune Roscoff, samedi 15 juin 2024.

Journée Européenne du Patchwork Square Le Jeune Roscoff Finistère

L’atelier de patchwork, de l’Association Art et Culture de Roscoff, vous propose de venir découvrir ce qu’est le patchwork lors de la 4ème édition de la journée européenne du patchwork à l’initiative de l’Association-France- Patchwork. Le principe est simple: Les adhérentes de l’atelier s’installeront et vous proposeront de venir leur rendre visite pour découvrir quelques réalisations et chercher des explications sur le patchwork. Le modèle de bloc est proposé pour toute la France par l’association France Patchwork. Les tissus seront offerts et le matériel de couture nécessaire au montage prêté. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 10:00:00

fin : 2024-06-15 17:00:00

Square Le Jeune Square Jean-Paul le Jeune

Roscoff 29680 Finistère Bretagne patchwork.roscoff@gmail.com

