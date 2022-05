JOURNÉE EUROPÉENNE DES MOULINS ET DU PATRIMOINE MEUNIER Campbon Campbon Catégories d’évènement: Campbon

Campbon Loire-Atlantique Campbon Visites et vente de farines de 14h à 17h

https://moulindelabicane.wixsite.com/lesventsdanges Venez aux portes ouvertes du Moulin de la Bicane ! +33 6 01 02 54 65 Visites et vente de farines de 14h à 17h

https://moulindelabicane.wixsite.com/lesventsdanges Campbon

