Journée Européenne des Moulins Blaignan-Prignac Blaignan-Prignac Catégories d’évènement: Blaignan-Prignac

Gironde

Journée Européenne des Moulins Blaignan-Prignac, 21 mai 2022, Blaignan-Prignac. Journée Européenne des Moulins Blaignan-Prignac

2022-05-21 – 2022-05-22

Blaignan-Prignac Gironde Blaignan-Prignac EUR 0 A voir absolument, le moulin à vent de Blaignan est un moulin à ailes Berton. Restauré avec soin en 1981, il possède toujours son mécanisme intérieur.

Sur réservation uniquement.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la Journée Européenne des Moulins en Gironde. A voir absolument, le moulin à vent de Blaignan est un moulin à ailes Berton. Restauré avec soin en 1981, il possède toujours son mécanisme intérieur.

Sur réservation uniquement.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la Journée Européenne des Moulins en Gironde. A voir absolument, le moulin à vent de Blaignan est un moulin à ailes Berton. Restauré avec soin en 1981, il possède toujours son mécanisme intérieur.

Sur réservation uniquement.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la Journée Européenne des Moulins en Gironde. Gironde Tourisme

Blaignan-Prignac

dernière mise à jour : 2022-05-05 par OT Médoc-Vignoble

Détails Catégories d’évènement: Blaignan-Prignac, Gironde Autres Lieu Blaignan-Prignac Adresse Ville Blaignan-Prignac lieuville Blaignan-Prignac Departement Gironde

Blaignan-Prignac Blaignan-Prignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blaignan-prignac/

Journée Européenne des Moulins Blaignan-Prignac 2022-05-21 was last modified: by Journée Européenne des Moulins Blaignan-Prignac Blaignan-Prignac 21 mai 2022 Blaignan-Prignac Gironde

Blaignan-Prignac Gironde