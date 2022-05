Journée Européenne des Moulins Beautiran, 21 mai 2022, Beautiran.

Journée Européenne des Moulins MUSEE DES TECHNIQUES 5 rue de Balambits Beautiran

2022-05-21 15:00:00 – 2022-05-22 MUSEE DES TECHNIQUES 5 rue de Balambits

Beautiran Gironde Beautiran

Pendant ces deux journées, Yves Déjean, auteur de la maquette du moulin présente dans le pigeonnier du Musée des Techniques, fera découvrir aux visiteurs la construction et le fonctionnement d’un moulin.

La Galerie des Arts et des Métiers et le Salon de Thé seront ouverts pour prolonger la visite.

Pendant ces deux journées, Yves Déjean, auteur de la maquette du moulin présente dans le pigeonnier du Musée des Techniques, fera découvrir aux visiteurs la construction et le fonctionnement d’un moulin.

La Galerie des Arts et des Métiers et le Salon de Thé seront ouverts pour prolonger la visite.

Pendant ces deux journées, Yves Déjean, auteur de la maquette du moulin présente dans le pigeonnier du Musée des Techniques, fera découvrir aux visiteurs la construction et le fonctionnement d’un moulin.

La Galerie des Arts et des Métiers et le Salon de Thé seront ouverts pour prolonger la visite.

tristan-gevaux-5IMQV8b9JOI-unsplash

MUSEE DES TECHNIQUES 5 rue de Balambits Beautiran

dernière mise à jour : 2022-04-28 par