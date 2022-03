JOURNÉE EUROPÉENNE DES MÉTIERS D’ARTS – MARIE FLAMBARD VERRIER Nancy Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

JOURNÉE EUROPÉENNE DES MÉTIERS D’ARTS – MARIE FLAMBARD VERRIER Nancy, 3 avril 2022, Nancy. JOURNÉE EUROPÉENNE DES MÉTIERS D’ARTS – MARIE FLAMBARD VERRIER place stanislas office de tourisme Nancy

2022-04-03 09:30:00 09:30:00 – 2022-04-03 18:30:00 18:30:00 place stanislas office de tourisme

Nancy Meurthe-et-Moselle Marie Flambard, sculpteur verrier qui s’appuie sur une démarche de plasticienne pour créer des objets dédiés au corps et à la nature. +33 3 83 35 80 10 https://www.nancy-tourisme.fr/en/ S.Chapelier

place stanislas office de tourisme Nancy

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Nancy Adresse place stanislas office de tourisme Ville Nancy lieuville place stanislas office de tourisme Nancy Departement Meurthe-et-Moselle

Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancy/

JOURNÉE EUROPÉENNE DES MÉTIERS D’ARTS – MARIE FLAMBARD VERRIER Nancy 2022-04-03 was last modified: by JOURNÉE EUROPÉENNE DES MÉTIERS D’ARTS – MARIE FLAMBARD VERRIER Nancy Nancy 3 avril 2022 Meurthe-et-Moselle nancy

Nancy Meurthe-et-Moselle