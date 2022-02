Journée européenne des métiers d’art à Longny au Perche Longny les Villages Longny les Villages Catégories d’évènement: Longny les Villages

Orne

Journée européenne des métiers d’art à Longny au Perche Longny les Villages, 3 avril 2022, Longny les Villages. Journée européenne des métiers d’art à Longny au Perche Salle de la Mairie et sous la halle LONGNY AU PERCHE Longny les Villages

2022-04-03 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-03 17:00:00 17:00:00 Salle de la Mairie et sous la halle LONGNY AU PERCHE

Longny les Villages Orne La commune de Longny les villages vous propose une exposition d’artistes et d’artisans d’art sur le thème « Nos mains à l’unisson ». La commune de Longny les villages vous propose une exposition d’artistes et d’artisans d’art sur le thème « Nos mains à l’unisson ». +33 2 33 73 66 23 La commune de Longny les villages vous propose une exposition d’artistes et d’artisans d’art sur le thème « Nos mains à l’unisson ». Salle de la Mairie et sous la halle LONGNY AU PERCHE Longny les Villages

Détails Catégories d’évènement: Longny les Villages, Orne Autres Lieu Longny les Villages Adresse Salle de la Mairie et sous la halle LONGNY AU PERCHE Ville Longny les Villages lieuville Salle de la Mairie et sous la halle LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Departement Orne

