JOURNÉE EUROPÉENNE DES MÉTIERS D’ART À BEAUFORT-EN-VALLÉE, 11 avril 2021-11 avril 2021, Beaufort-en-Anjou.

JOURNÉE EUROPÉENNE DES MÉTIERS D’ART À BEAUFORT-EN-VALLÉE 2021-04-11 14:30:00 – 2021-04-11 18:00:00 Musée Jospeh Denais Beaufort en Vallée

Beaufort-en-Anjou 49250 Beaufort-en-Anjou

Rencontre avec Zoé Lenglare, costumière (formation DMA costumes de scène à Lyon) à la découverte d’un métier et d’une pratique au plus près des textiles et des matières

A 16h30 : Conférence de Bastien Salva, historien des modes, sur le thème de l’élégance vestimentaire : « Le XIXe sur son 31 ! De la Révolution à la Grande Guerre »

Entrée libre – réservation conseillée pour la conférence

Autour de l’exposition « Elégances, modes et vêtements des grands jours » à Beaufort-en-Vallée

info@3museesinsolitesenanjou.com +33 6 23 88 24 56

