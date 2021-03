Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou 49150, Baugé-en-Anjou JOURNÉE EUROPÉENNE DES MÉTIERS D’ART À BAUGÉ Baugé-en-Anjou Catégories d’évènement: 49150

Baugé-en-Anjou

JOURNÉE EUROPÉENNE DES MÉTIERS D’ART À BAUGÉ, 11 avril 2021-11 avril 2021, Baugé-en-Anjou. JOURNÉE EUROPÉENNE DES MÉTIERS D’ART À BAUGÉ 2021-04-11 14:00:00 – 2021-04-11 18:00:00 Château de Baugé Baugé

Baugé-en-Anjou 49150 Baugé-en-Anjou Rencontre et démonstration d’ Erik Deneken, artisan du cuir, autour de l’exposition « 1421, La Bataille du Vieil-Baugé » Autour de l’exposition « 1421, La Bataille du Vieil-Baugé » Autour de l’exposition « 1421, La Bataille du Vieil-Baugé » Rencontre et démonstration d’ Erik Deneken, artisan du cuir, autour de l’exposition « 1421, La Bataille du Vieil-Baugé »

Détails Catégories d’évènement: 49150, Baugé-en-Anjou Autres Lieu Baugé-en-Anjou Adresse Château de Baugé Baugé Ville Baugé-en-Anjou