JOURNEE EUROPEENNE DES METIERS D’ART 2024 Rue des Halles Clisson, samedi 13 avril 2024.

JOURNEE EUROPEENNE DES METIERS D’ART 2024 Rue des Halles Clisson Loire-Atlantique

Chaque année, les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) marquent le printemps avec une semaine de festivités dédiées aux métiers d’art et du patrimoine vivant, partout en France et en Europe.

Le Vignoble nantais est une terre où les Créateurs d’Art sont nombreux. Afin de les valoriser, la Ville de Clisson s’inscrit pour la troisième fois au cœur des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA).

Cette nouvelle édition des JEMA se tiendra du Samedi 13 avril au Dimanche 28 avril 2024. Elle mettra à l’honneur la créativité et l’excellence de métiers d’art du Vignoble nantais avec une sélection rigoureuse et pointue de ses artisans d’art.

Les Rencontres des Métiers d’Art

Marché des artisans d’art Sous les Halles de Clisson

Le Samedi 13 et Dimanche 14 Avril 2024 de 11h à 18h

Parcours de vitrines déambulatoire

Du Samedi 13 au Dimanche 28 Avril 2024

Exposition Oeuvres des Métiers d’Art dans les commerces de Clisson .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-28

Rue des Halles Les Halles

Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire chloe@joliesvilles.com

L’événement JOURNEE EUROPEENNE DES METIERS D’ART 2024 Clisson a été mis à jour le 2024-02-07 par eSPRIT Pays de la Loire