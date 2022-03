Journée Européenne des Métier D’Art : Visite Atelier Christophe Garrigue Beaumontois en Périgord, 1 avril 2022, Beaumontois en Périgord.

Journée Européenne des Métier D’Art : Visite Atelier Christophe Garrigue Beaumontois en Périgord

2022-04-01 – 2022-04-03

Beaumontois en Périgord Dordogne

Artisan diplômé, Christophe Garrigue vous propose depuis 1984 la restauration de vos sièges dans la pure tradition des matières et des styles. Il peut réaliser pour vous des décors de lit au décors de fenêtres ainsi que du tissu mural tendu. Il réalise pour vous la restauration en boiserie de vos sièges. Venez découvrir ses créations sur : les sièges (fauteuils, canapés, chaises), les décors de fenêtres (création de voilages et drapés), le lit (sommier, matelas, bois de lit garni, baldaquin), les murs (pose de tissu tendu sur baguette et molleton), le sol (passages d’escalier, tapis avec pose tendue) et les travaux de garnissage (armoire, coffre, paravents,…).

Entrée face à l’église , porte sud, à l’angle de la rue Renarde.

+33 6 07 67 19 46

Christophe Garrigue

Beaumontois en Périgord

dernière mise à jour : 2022-03-01 par