Journée Européenne des Métier D’Art Monpazier, samedi 6 avril 2024.

Journée Européenne des Métier D’Art Monpazier Dordogne

Les samedis 6 et dimanche 7 avril de 10h à 18h, dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, 11 artisans d’art de Monpazier vous proposent une découverte de leur métier.

Les samedis 6 et dimanche 7 avril de 10h à 18h, dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, 11 artisans d’art de Monpazier vous proposent une découverte de leur métier.

La transmission au cœur de cette dix-huitième édition des Journées Européennes des Métiers Autour du comprendre et du faire ensemble, la thématique, sur le bout des doigts invite les enfants, familles, scolaires, publics en situation de handicap,… à découvrir, toucher, sentir, ressentir les métiers d’art. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 18:00:00

Monpazier 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Journée Européenne des Métier D’Art Monpazier a été mis à jour le 2024-03-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides