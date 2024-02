Journée européenne des cultures Université Sorbonne-Nouvelle Paris, jeudi 15 février 2024.

Journée européenne des cultures Dans le cadre du Festival des cultures de l’université Sorbonne Nouvelle, une journée sur les Résonances européennes aura lieu le jeudi 15 février 2024, sur le campus Nation. Jeudi 15 février, 14h00 Université Sorbonne-Nouvelle Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-15T14:00:00+01:00 – 2024-02-15T18:00:00+01:00

Fin : 2024-02-15T14:00:00+01:00 – 2024-02-15T18:00:00+01:00

Dans le cadre du festival des cultures de l’université Sorbonne Nouvelle, nous avons le plaisir de vous convier à la journée Résonances européennes le jeudi 15 février 2024 sur le campus Nation, 8 avenue Saint Mandé, organisée conjointement par Eurosorbonne et YUFE-Sorbonne Nouvelle.

Le programme :

En continu (toute la semaine) une exposition de photos :

Se réunir et partager son expérience européenne

(hall principal du campus)

14h-15h Projection – Faire résonner les voix de l’Europe

Nous, l’Europe : banquet des peuples de Roland Auzet

Cinéma du campus (salle Garance, rez-de-jardin)

16h-18h Conférence et table ronde

Renouveler la compréhension de l’identité européenne

Amphithéâtre B014 (rez de jardin)

avec pour conférencier et conférencière Monica Heintz (Professeure d’anthropologie sociale, Université Paris Nanterre) et Carle Bonafous-Murat (Professeur de littérature anglaise, Université Sorbonne Nouvelle, Délégué permanent de la Conférence des Présidents d’université à Bruxelles) qui vous proposeront leur regard sur la fabrique du NOUS européen.

Leur conférence sera suivie d’une table ronde à laquelle ils participeront et qui réunira enseignant.es-chercheur.euses, jeunes chercheurs et chercheuses et étudiant.es ayant bénéficié des diverses offres de mobilité et de financements européens animée par Aliyah Morgenstern, Vice-Présidente Europe de l’Université Sorbonne Nouvelle.

Venez nombreuses et nombreux !

Université Sorbonne-Nouvelle 8 Avenue Saint-Mandé, 75012 Paris 75012 Quartier de Picpus Île-de-France

culture europe

Eurosorbonne et YUFE Sorbonne-Nouvelle