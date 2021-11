Journée Européenne des Collections Universitaires Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu, 20 novembre 2021, Rennes.

Journée Européenne des Collections Universitaires

le samedi 20 novembre à Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu

— Venez donc découvrir les collections scientifiques, techniques et artistiques de l’Université de Rennes 1, patrimoine scientifique et pédagogique constitué de la Révolution Française à nos jours. Elles constituent l’une des plus belles collections universitaires de France et sont encore utilisées aujourd’hui pour l’enseignement et la recherche. La visite guidée dure 1 heure. Les créneaux de visite sont : 14h30 et 16h. Il est possible de choisir jusqu’à deux parcours parmi les propositions suivantes : ► **La galerie d’instruments scientifiques anciens et contemporains** La visite des collections d’instruments scientifiques abordera l’histoire de la pédagogie et de l’enseignement à la Faculté des Sciences de Rennes, de sa création jusqu’à nos jours, en s’appuyant sur les multiples trésors didactiques. _[Accès possible aux personnes à mobilités réduites, à préciser lors de la réservation.]_ ► **La galerie de zoologie** Ces collections sont encore aujourd’hui essentielles pour documenter et enseigner notre connaissance des animaux et des relations qu’ils entretiennent avec l’Homme. Notre vision a bien changé depuis le XVIIIe siècle. _[Accès possible aux personnes à mobilités réduites, à préciser lors de la réservation.]_ ► **Les peintures de Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen** Le musée de géologie de l’université de Rennes 1 abrite les 25 toiles peintes par Mathurin Méheut et Yvonne Jean-Haffen dans les années 1940 pour servir de décor à l’Institut de géologie. Une iconographie originale pour présenter cette discipline ! _[Accès possible aux personnes à mobilités réduites, à préciser lors de la réservation.]_ ► **la serre botanique (unique visite à 16h !)** La serre collection à but pédagogique abrite des plantes de divers continents regroupés en 3 secteurs selon leurs exigences climatiques (tempéré, tropical, sub-désertique). Cette collection vivante met en lumière la diversité du monde végétal. ► **Samedi 20 novembre à 14h30 et 16h** > [réservations](https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-europeenne-des-collections-universitaires-2021-campus-beaulieu-208469055557) _**Un pass sanitaire valide à la date de votre visite vous sera demandé et contrôlé par des agents habilités. Les gestes barrières et la distanciation physique sera appliqués, avec notamment le port du masque obligatoire.**_

Gratuit // Réservation obligatoire // Pass sanitaire et port du masque

Venez découvrir les collections universitaires lors de la Journée Européenne des Collections Universitaires 2021

Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu 263 avenue du général Leclerc, Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T14:30:00 2021-11-20T15:30:00;2021-11-20T16:00:00 2021-11-20T17:00:00