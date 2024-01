JOURNÉE EUROPÉENNE DE L’ARCHÉOLOGIE Remiremont, samedi 15 juin 2024.

Découvrez l’événement incontournable du Village Archéologie ! Rejoignez-nous pour une aventure captivante, explorez des temps anciens, découvrez des artefacts fascinants et percez les mystères de civilisations passées. Des activités interactives pour tous les âges vous attendent fouilles simulées pour les jeunes archéologues en herbe, démonstrations de techniques de fouille pour les curieux, ainsi que des ateliers captivants pour comprendre comment les archéologues révèlent les secrets enfouis sous nos pieds depuis des siècles.

Rencontrez des experts passionnés qui partagent leurs découvertes et leurs connaissances sur les sites archéologiques locaux et internationaux. Des conférences captivantes vous plongent dans des récits d’aventures archéologiques, vous dévoilant les coulisses de la recherche et les dernières découvertes révolutionnaires.Tout public

0 EUR.

6 Place Christian Poncelet

Remiremont 88200 Vosges Grand Est remiremont@otrp.fr

Début : 2024-06-15 10:00:00

fin : 2024-06-16 18:00:00



