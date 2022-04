JOURNÉE EUROPÉENNE DE L’ARCHÉOLOGIE AU CHÂTEAU À MOTTE

JOURNÉE EUROPÉENNE DE L’ARCHÉOLOGIE AU CHÂTEAU À MOTTE, 18 juin 2022, . JOURNÉE EUROPÉENNE DE L’ARCHÉOLOGIE AU CHÂTEAU À MOTTE

2022-06-18 – 2022-06-18 L’association la Maisnie Joulain est présente pour vous faire part des dernières découvertes archéologiques qui nous permettent de comprendre comment nos ancêtres vivaient au XIIe siècle. L’association la Maisnie Joulain est présente pour vous faire part des dernières découvertes archéologiques qui nous permettent de comprendre comment nos ancêtres vivaient au XIIe siècle. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville