Journée européenne de l’archéologie – Animations gratuites au Belvédère Saint-Benoît-sur-Loire, 19 juin 2022, Saint-Benoît-sur-Loire. Journée européenne de l’archéologie – Animations gratuites au Belvédère Saint-Benoît-sur-Loire

2022-06-19 10:00:00 – 2022-06-19 13:00:00

Saint-Benoît-sur-Loire Loiret Saint-Benoît-sur-Loire – par le service Culture et Patrimoine de la Communauté de communes du Val de Sully – – “Des tapis de marbre pour saint Benoît”

– Initiation à l’archéologie sur le bâti

– “Céramo-puzzle”

– “Les experts de l’archéologie”

– Atelier “De fouilles en amphorettes” par le Département

– Présentation et manipulation de mobilier archéologique découvert en forêt d’Orléans

