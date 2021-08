Grussenheim Grussenheim Grussenheim, Haut-Rhin Journée Européenne de la culture juive : visite du cimetière juif Grussenheim Grussenheim Catégories d’évènement: Grussenheim

Haut-Rhin

Journée Européenne de la culture juive : visite du cimetière juif Grussenheim, 19 septembre 2021, Grussenheim. Journée Européenne de la culture juive : visite du cimetière juif 2021-09-19 – 2021-09-19

Grussenheim Haut-Rhin Grussenheim portes ouvertes au cimetière juif. Au début du 20ème siècle plus du tiers de la population est de confession israélite. Mais en juin 1940, les Allemands occupent la commune et provoquent l’exode de la communauté juive. +33 3 89 71 62 47 portes ouvertes au cimetière juif. Au début du 20ème siècle plus du tiers de la population est de confession israélite. Mais en juin 1940, les Allemands occupent la commune et provoquent l’exode de la communauté juive. dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Grussenheim, Haut-Rhin Autres Lieu Grussenheim Adresse Ville Grussenheim lieuville 48.15116#7.48032