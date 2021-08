Benfeld Benfeld Bas-Rhin, Benfeld Journée Européenne de la culture juive : visite de la synagogue Benfeld Benfeld Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Benfeld

Journée Européenne de la culture juive : visite de la synagogue Benfeld, 5 septembre 2021, Benfeld. Journée Européenne de la culture juive : visite de la synagogue 2021-09-05 14:00:00 – 2021-09-05

Benfeld Bas-Rhin Benfeld EUR Visite avec M. Marc Jaudel, avec une découverte sonore par Claire Jaudel à la harpe sur quelques airs hébraïques. visite de la synagogue avec quelques airs hébraïques à la harpe +33 3 88 74 42 17 Visite avec M. Marc Jaudel, avec une découverte sonore par Claire Jaudel à la harpe sur quelques airs hébraïques. dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Benfeld Autres Lieu Benfeld Adresse Ville Benfeld lieuville 48.36994#7.5949