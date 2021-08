Journée Européenne de la Culture Juive Villé, 5 septembre 2021, Villé.

Journée Européenne de la Culture Juive 2021-09-05 14:00:00 – 2021-09-05 17:00:00

Villé Bas-Rhin Villé

0 EUR Exposition et présentation des objets de culte en dialogue avec le public :

– Culte à la synagogue : Sefer Tora, Sidour, livre des jours de fête, Talit Gadol, Tephillines, Hanoukiah, Mezouza.

– Culte à la maison : lampe de Chabbath, Kidouch des vendredis et samedis soirs, célébration de Pessa’h.

– Hanoukka – Mizra’h.

– Evocation du yiddish et de la nourriture cachère.

La discussion sera interrompue par des interventions de musique liturgique et profane interprétée par Daniel Elbaz au violon et Christophe Oury à l’accordéon.

Deux séances : 14h à 15h30 et 15h30 à 17h.

+33 3 88 57 11 69

Exposition et présentation des objets de culte en dialogue avec le public :

– Culte à la synagogue : Sefer Tora, Sidour, livre des jours de fête, Talit Gadol, Tephillines, Hanoukiah, Mezouza.

– Culte à la maison : lampe de Chabbath, Kidouch des vendredis et samedis soirs, célébration de Pessa’h.

– Hanoukka – Mizra’h.

– Evocation du yiddish et de la nourriture cachère.

La discussion sera interrompue par des interventions de musique liturgique et profane interprétée par Daniel Elbaz au violon et Christophe Oury à l’accordéon.

Deux séances : 14h à 15h30 et 15h30 à 17h.

dernière mise à jour : 2021-08-02 par