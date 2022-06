Journée Européenne de la Culture Juive Villé Villé Catégories d’évènement: 67220

Soutenues par le Ministère de la Culture, ces journées sont célébrées par plus d'une trentaine de pays en Europe. Le thème choisi cette année est celui du renouveau. De 14h à 16h30 : rendez-vous à la synagogue de Villé. De 17h à 18h30 : concert de la chorale Battements de Chœur à la salle des fêtes de Bassemberg : aires liturgiques et profanes.

