Journée européenne au lycée professionnel Arnaut Daniel

le jeudi 5 mai

le jeudi 5 mai à LP Arnaut Daniel

Les élèves des classes entrantes du LP Arnaut Daniel de Ribérac en Doradogne consolideront leurs acquis sur l’Europe et déconstruiront leurs stéréotypes à travers des ateliers ludiques animés par les ambassadeurs de la Maison de l’Europe de bordeaux et des professeurs de l’établissement. En fin de journée, ils feront un bilan des ateliers sous forme de challenge.

réservé aux élèves et personnels de l’établissement

Ateliers de découverte de l'Union européenne en partenariat avec la Maison de l'Europe de Bordeaux
LP Arnaut Daniel
Rue couleau 24600 Ribérac

2022-05-05T01:00:00 2022-05-05T01:30:00;2022-05-05T10:00:00 2022-05-05T16:30:00

