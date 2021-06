JOURNÉE EUROPÉENNE ARCHÉOLOGIQUE : LE BARRY ET LE CHÂTEAU DE MONTBRUN Lodève, 20 juin 2021-20 juin 2021, Lodève.

JOURNÉE EUROPÉENNE ARCHÉOLOGIQUE : LE BARRY ET LE CHÂTEAU DE MONTBRUN 2021-06-20 15:00:00 – 2021-06-20 16:30:00

Lodève Hérault Lodève

Au confluent des deux rivières, la Lergue et la Soulondres, s’élève le puech Montbrun sur lequel culminait, à 225 mètres d’altitude, un château médiéval ayant succéder à des « occupations » antiques.

Le Groupe Archéologique Lodévois vous donne rendez-vous à 15h00 devant le Monument aux morts et vous emmène à la découverte de ce château et de son quartier.

+33 4 67 88 86 44

Nadège Tarolle