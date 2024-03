JOURNÉE ET SOIRÉE POP NATURE JARDINS DU MUSEUM DE BORDEROUGE Toulouse, samedi 13 avril 2024.

Réveillez votre nature héroïque !

Tournoi de jeux vidéo, Marvel, animaux fantastiques, défis et quiz, ça te tente ?

Bienvenue dans l’antre de l’univers de la nature Pop pour une journée spéciale où fusionnent culture Pop et nature héroïque! Choisissez votre plus belle tenue, rencontrez des dessinateurs de personnages célèbres et laissez-vous surprendre par vos héros préférés au détour d’une vitrine…

Quels liens secrets unissent vos héros et héroïnes aux spécimens du Muséum ? Le Muséum vous dévoile ce qui dans la nature inspire les créateurs de Zelda, Spiderman ou Batman. Jeux vidéo et de plateau, film d’animation, lectures, autant de portes d’entrées dans cet univers fantastique, à partager en famille ou entre amis.

Jouez les prolongations avec une soirée de défis, de jeux et de cadeaux où vous pourrez défiler sur scène, tester votre culture Pop, et défier les meilleurs joueurs de Just Dance ou tout simplement vous amuser !

Retrouvez le programme détaillé sur le site internet du Muséum de Toulouse. 1212 12 EUR.

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13 21:00:00

JARDINS DU MUSEUM DE BORDEROUGE 35 Allées Jules Guesde

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

