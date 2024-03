Journée et soirée Pop Nature : Réveille ta nature héroïque ! Muséum de Toulouse Toulouse, samedi 13 avril 2024.

Journée et soirée Pop Nature : Réveille ta nature héroïque ! Tournoi de jeux vidéo, Marvel, animaux fantastiques, défis et quiz, ça te tente ? Nous aussi ! Samedi 13 avril, 10h00 Muséum de Toulouse Tarif : Inclus dans le billet d’entrée de 10h à 18h et 5 € pour la soirée

Pop Nature : Réveille ta nature héroïque !

SAMEDI 13 AVRIL 2024 de 10h à 21h

Programme de la journée :

AU MUSÉUM

DE 10H À 18H

ACCÈS LIBRE INCLUS DANS LE BILLET DU MUSÉUM – SAUF MENTION SPÉCIFIQUE

POSSIBILITE BILLET JOURNEE + SOIREE EN LIGNE

Tournoi de jeux vidéo, Marvel, animaux fantastiques, défis et quiz, ça te tente ? Nous aussi !

Alors bienvenue dans l’antre de l’univers de la nature Pop pour une journée spéciale où fusionnent culture Pop et nature héroïque! Choisis ta plus belle tenue, rencontre des dessinateurs de personnages célèbres et laisse-toi surprendre par tes héros préférés au détour d’une vitrine…

Quels liens secrets unissent tes héros et héroïnes aux spécimens du Muséum ? On te dévoile ce qui dans la nature inspire les créateurs de Zelda, Spiderman ou Batman. Jeux vidéo et de plateau, film d’animation, lectures, autant de portes d’entrées dans cet univers fantastique, à partager en famille ou entre amis.

Joue les prolongations avec une soirée de défis, de jeux et de cadeaux où tu pourras défiler sur scène, tester ta culture Pop, et défier les meilleurs joueurs de Just Dance ou tout simplement t’amuser !

Joueur ou spectateur, on est certain que la force sera avec toi.

En partenariat avec Hobos Cosplay

Avec Paul Renaud, Julien Barbe, Ludistart, et aussi Spider-Man, Batman, Zelda …

Déambulation

Naturellement Cosplay

C’est la journée ou jamais pour venir au Muséum métamorphosé, dans la tenue de ton choix et te faire surprendre par les héros présents tout au long de la journée.

Photos souvenirs offertes aux visiteurs !

EXPOSITION PERMANENTE

DE 10H À 18H

Table de médiation

« Crânes de héros »

Batman, Milou, Naruto ou encore Mickey : que reste-t-il quand nos héros tombent le

masque ? Des crânes ! Et pas ceux d’humains, mais plutôt ceux d’une multitude d’animaux.

Ainsi, nos nous ferons un plaisir de vous présenter notre collection de « Crânes de héros ».

Découvrez l’origine animale des héros de notre culture populaire !

EXPOSITION PERMANENTE

DE 10H À 12H ET DE 14H A 17H

Cinéma

Pompoko

(film d’animation de Isao Takahata – Studio Ghibli – Japon – 1994-1 h 54 min – VF)

Espèce mi-raton laveur mi-blaireau, les Tanukis partageaient aisément leur espace vital avec les paysans. Entrecoupée de batailles entre tribus, leur vie insouciante leur faisait ignorer la présence toujours plus proche des hommes… Jusqu’au jour où ces derniers décident de s’approprier leur territoire et de faire de la montagne une ville. Capables de se métamorphoser à volonté, les Tanukis vont tenter d’effrayer les humains grâce à leurs pouvoirs extraordinaires. Cependant, il en faudra plus pour que les hommes renoncent à la destruction de la forêt… © WILD SIDE VIDEO

A PARTIR DE 7 ANS

AUDITORIUM

10H30

Jeux Vidéo

Tournoi Them’s Fightin’ Herds

Avec l’association Ludistart

Un mini tournoi de Them’s Fightin’ Herds, jeu de combat hommage à Mon Petit Poney ! Sous ses airs de parodie, TFH comme on l’appelle est un vrai jeu de combat (mais rigolo) qui mettra les réflexes et la concentration des deux adversaires à l’épreuve. Prenez le contrôle de Paprika le lama, Pom la brebis ou encore Oleander la licorne, et affrontez vous à coups de sabots, esquives et coups spéciaux ! Des lots à gagner !

A PARTIR DE 8 ANS

STUDIO

À 14H ET A 17H (DURÉE : ENVIRON 1 HEURE).

UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION À L’ACCUEIL LE JOUR MÊME – 8 JOUEURS PAR TOURNOI

ET EN ACCÈS LIBRE ET INDISPENSABLE POUR ENCOURAGER LES JOUEURS !

Rencontres

Let’s Play Live – Zelda Tears of the Kingdom

Avec Julien Barbe, game designer

En complicité avec l’association Ludistart, le Muséum te propose de passer de l’autre côté de l’écran et de venir dialoguer avec un expert du mythique jeu vidéo Zelda. Un streamer en chair et en os ! Pendant qu’il joue en direct, Julien Barbe racontera comment se fabrique un jeu vidéo, pourquoi Zelda est-il devenu si populaire, comment la nature inspire ce monde virtuel.

TOUT PUBLIC

STUDIO

DE 15H30 À 16H30

Rencontre dessinée

Avec Paul Renaud, dessinateur chez Marvel Comics et l’association Hobos Cosplay

La French touch du comics au Muséum ! Le toulousain Paul Renaud, dessinateur attitré chez Marvel Comics, la référence mondiale en matière de superhéros, nous fera l’honneur de sa présence dans le grand Auditorium du Muséum. Démonstration en direct pour percer tous les secrets d’un dessin de super héros réussi ! Ou comment Batman naît de l’aile d’une chauve-souris…

TOUT PUBLIC

AUDITORIUM

DE 16H À 17H

JEUX

Jeux de plateaux, jeux fantastiques !

Entrez dans le jeu à la rencontre de personnages aux pouvoirs fantastiques et plongez dans la Pop Nature ! Mettez-vous dans la peau d’un créateur de comics, rassemblez une équipe de super-héros et de super-vilains ou laissez-vous porter encore par la magie des Kodama, les esprits des arbres…

Une sélection de jeux de plateaux proposés par la Médiathèque Jeunesse du Muséum en partenariat avec la ludothèque Henri Desbals

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS

MÉDIATHÈQUE JEUNESSE POURQUOI PAS ?

DE 14H À 16H

Lectures

Passeurs d’histoires fantastiques

A l’occasion de cette journée Pop Nature, laissez-vous porter par nos histoires les plus incroyables en présence d’animaux et de plantes extraordinaires, imaginaires, hybrides ou aux super-pouvoirs !

Alors prêts et prêtes à frissonner, rire et être surpris ?

A PARTIR DE 3 ANS

DE 16H30 À 17H

MÉDIATHÈQUE JEUNESSE POURQUOI PAS ?

ACCÈS LIBRE ET GRATUIT

UNE SOIRÉE FANTASTIQUE

GRAND CARRÉ

TARIF UNIQUE : 5€ BILLETTERIE EN LIGNE ET SUR PLACE – RÉSERVATION RECOMMANDÉE

BOISSONS ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE AU MOAI TOUT AU LONG DE LA SOIRÉE

Défilé

Naturellement cosplay !

Viens défiler dans ton plus beau costume sur scène sous le regard de Punch l’éléphant !

DE 18H30 À 19H

INSCRIPTION À L’ACCUEIL LE JOUR MÊME DE 10H A 18H

Quiz

Nature héroïque

Joue en équipe pour répondre à toutes les questions sur tes héros et leurs univers fantastiques.

DE 19H À 19H30

APPLICATION KAHOOT À TÉLÉCHARGER

Tournoi

Just dance géant

Viens danser sur écran géant à Just Dance 2k24 avec l’association RoXoR-LanD.

Monte sur scène pour affronter « Kyobu », remporter des cadeaux et participer au grand tournoi ! Qui sera le meilleur danseur du Muséum ?

DE 19H30 À 20H30

Pas de vestiaire. Casques de vélo et gourdes vides autorisées.

