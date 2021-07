Journée et soirée pique-nique Zéro Déchet : d’une rive à l’autre ! Relais Nature du Parc de la Deûle, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Santes.

Devant le Relais Nature du Parc de la Deûle : de 14h30 à 18h30 (en continu) Passez au Zéro Déchet ou confortez vos habitudes ! Courses, cuisine, salle de bain, ménage, nous produisons des déchets au quotidien, mais ce n’est pas une fatalité ! Lancez-vous ou persévérez dans votre démarche grâce à cette après-midi thématique. Au programme : des stands d’informations et d’échanges. * Côté cuisine, Environnement Conseils vous informe sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et vous propose un délicieux goûter confectionné selon ce principe. Nature Résiliente vous conseille sur des alternatives simples, économiques et pour tous les jours, afin ne plus produire de déchet. * Matière sèche ? Matière humide ? Le service Proximité et Accompagnement Citoyens de la MEL vous fait découvrir le compostage et le lombricompostage : comment débuter et entretenir cette très utile alternative à la poubelle pour certains déchets. Gratuit et sans inscription De 16h – 18h : rencontre avec un ambassadeur DD (développement durable) du Cerdd (Centre de ressource du développement durable). Echanges avec le public, sur le sujet du développement durable et du zéro déchet : questions, solutions, astuces et motivation garanties ! Gratuit, nombre de places limité, uniquement sur inscription au 03 20 63 11 22 ou [[relaisdeule@lillemetropole.fr](mailto:relaisdeule@lillemetropole.fr)](mailto:relaisdeule@lillemetropole.fr) Après la théorie… la pratique ! Direction MOSAÏC, le jardin des cultures, ouvert jusque 22h pour un pique-nique zéro déchet ! Protocole sanitaire du Relais Nature (susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation sanitaire) • Port du masque* : depuis le 17 juin, le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur. Le port du masque reste obligatoire : o à partir de 11 ans, et recommandé à partir de 6 ans, dans les files d’attente et lors des regroupements (animations, ateliers…) en extérieur, o à partir de 6 ans, dans les lieux clos. • Désinfection des mains avec le gel hydro-alcoolique mis à disposition • Distanciation d’un mètre minimum entre chaque «tribu»** • Respect du sens de circulation *Masques chirurgicaux ou masques «grand public» de catégorie 1 **Tribu : famille ou groupe de proches dont les membres vivent sous le même toit

Tarifs Relais Nature : plein 3 €/ réduit 2 €/ Abonnés : gratuit – Tarif « d’une rive à l’autre » : accès aux deux sites pour une journée (disponible uniquement ce 17 juillet) : plein 7 € / réduit 5 € / famille (5 pers. dont 2 adultes max.) 24 €

Le Relais Nature du Parc de la Deûle et MOSAÏC, le jardin des cultures organisent un après-midi et une soirée pique-nique zéro déchet.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, Santes Santes Nord



