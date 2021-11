La turballe Place Edouard Moreau 44420 La turballe La Turballe, Loire-Atlantique Journée esprit de Noël Place Edouard Moreau 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

De 11h30 et 16h : Chant de Noël Irlandais De 14h à 17h : Balade à poney (2€) 17h : Élection du pull de Noël le plus moche !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T11:30:00 2021-11-27T18:30:00

