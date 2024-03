Journée Escalade Centre Pompidou – Metz Metz, dimanche 23 juin 2024.

Journée Escalade Le Centre Pompidou-Metz organise une journée découverte, autour de l’escalade le dimanche 23 juin à l’occasion de la journée internationale de l’olympisme. Dimanche 23 juin, 10h00 Centre Pompidou – Metz Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-23T10:00:00+02:00 – 2024-06-23T19:00:00+02:00

Fin : 2024-06-23T10:00:00+02:00 – 2024-06-23T19:00:00+02:00

Le Centre Pompidou-Metz organise une journée découverte, autour de l’escalade le dimanche 23 juin à l’occasion de la journée internationale de l’olympisme.

En écho aux valeurs de générosité, de dépassement de soi et de convivialité propre à la discipline, le public est invité à s’initier gratuitement à ce sport, encadré par des bénévoles et professionnels.

Ce rendez-vous exceptionnel sera ponctué par des rencontres avec des artistes et stars de l’escalade, autour de l’univers de la montagne et de la grimpe.

Centre Pompidou – Metz 1 parvis des Droits de l’Homme, 57020 Metz Metz 57000 Moselle Grand Est 03 87 15 52 57 http://www.centrepompidou-metz.fr/ https://www.facebook.com/pompidoumetz;https://twitter.com/pompidoumetz;https://www.instagram.com/centrepompidoumetz_/ Le Centre Pomidou-Metz est conçu comme une expérience unique, un espace de découverte de la création artistique sous toutes ses formes, un lieu de vie où se succèdent toute l’année des évènements.

C’est un lieu exceptionnel, grâce à l’architecture de Shigeru Ban et de Jean de Gastines ; généreux, car les publics sont au coeur du projet ; d’excellence, par une programmation pluridisciplinaire fondée sur des expositions temporaires innovantes et de niveau international conçues et réalisées à Metz.

©Jacqueline Trichard