Journée Équifun Labretonie, 27 novembre 2022, Labretonie.

Journée Équifun

Ranch du Bel Air Labretonie Lot-et-Garonne

2022-11-27 09:30:00 – 2022-11-27 16:00:00

Labretonie

Lot-et-Garonne

Labretonie

Première journée Equifun au Ranch du Bel Air. Préparez vos équipes et venez participer dans la joie et la bonne humeur aux différents dispositifs présents sur le parcours !

L’équifun est une épreuve ludique qui alterne maniabilité, saut et adresse.

Épreuve par équipe de 3-4 cavaliers.

+33 6 74 87 46 39

©Ranch du Bel Air

Labretonie

