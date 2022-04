JOURNÉE ÉQUICOACHING, 7 mai 2022, .

JOURNÉE ÉQUICOACHING

2022-05-07 – 2022-05-07

Murmurez à l’oreille des chevaux, ils vous diront qui vous êtes.

Stage 1 journée : Dimanche 3 Avril ou Lundi 11 Avril ou Samedi 7 Mai ou Samedi 18 Juin.

Venez découvrir qui vous êtes; à travers la relation homme/cheval.

Le cheval est un miroir. Dans l’incapacité de juger ou d’avoir des intentions envers vous, il révèle votre façon de fonctionner dans la relation.

C’est l’opportunité de travailler la confiance en vous et en l’autre.

Vous aborderez :

le dépassement de soi

la reconnaissance et la maîtrise des émotions

la pose de limites en toute bienveillance

le dépassement de vos peurs pour certains

Mais surtout vous prendrez du plaisir à cette journée

Je serais votre coach pour vous permettre d’évoluer en douceur vers vos objectifs. Aucune connaissance équestre n’est requise . Le travail s’effectue à pied.

Programme de l’atelier

Café d’accueil et présentation des participants

Se reconnecter à ses émotions

Pose du cadre sécurisant

Stress et positionnement grégaire du cheval.

Mise en perspective avec le comportement humain

Toucher du cheval.

Exprimer ses ressentis et ses besoins

Travailler sa confiance, son lâcher prise.

Travail dans le rond de longe en main puis en liberté

Restaurer sa confiance en soi

Travailler son assertivité , sa communication, sa posture

Le programme est progressif tout au long de la journée.

Il est conçu pour développer votre confiance en l’autre et en vous-même afin d’établir une relation harmonieuse où le respect et la confiance réciproque démultiplient le potentiel de la relation.

TARIF : 150 €.

Au plaisir de vous rencontrer

Pour en savoir plus www.coachingconfiance.com josiane.bellanger44@outlook.com ou 06.47.01.08.09.

Réservation obligatoire.

dernière mise à jour : 2022-04-22 par