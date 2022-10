Journée environne’mentale Campagne Campagne Catégories d’évènement: Campagne

Dordogne Campagne Cet évènement est proposé dans le cadre de la semaine d’information en santé mentale. Le thème de cette année est « santé mentale et environnement ».

L’objectif est de déstigmatiser les troubles psychiques et de faire connaître les structures du territoire en lien avec la santé mentale.

La journée est ouverte au public. Au programme : caravane des folies ordinaires, atelier santé environnementale, jeu de l’oie géant, film sur l’accès au logement, escape game, jeu sur les libertés, bilan santé-activité physique, atelier tri, balade contée, sophrologie, médiation animale

Atelier création d’un jeu de société (de 16h à 18h), concert (à 15h) Café d’accueil de 10h à 10h30.

Pique-nique possible et food truck. Cet évènement est proposé dans le cadre de la semaine d’information en santé mentale. Le thème de cette année est « santé mentale et environnement ». +33 5 53 29 09 14 ©A.Borderie

