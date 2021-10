Journée engagée- bénévolat- Emmaüs Connect Roubaix Maison des Services Est, 9 octobre 2021, Roubaix.

Journée engagée- bénévolat- Emmaüs Connect Roubaix

Maison des Services Est, le samedi 9 octobre à 09:30

**Deux samedis placés sous le signe de l’engagement pour :** – nous retrouver entre bénévoles et équipes – rencontrer et accueillir les nouveaux bénévoles, nombreux en cette reprise – nous remettre dans le bain et travailler sur des projets clés pour les prochains mois – Et bien sûr, passer du bon temps ensemble Durant la journée sont proposés des temps ouverts à toutes et tous sans inscription, et des ateliers en petits groupes de 15 à 20 personnes maximum. _⚠️ Pensez à bien vous inscrire aux différents ateliers pour lesquels des jauges sont en place, c’est indispensable pour garantir votre participation._

gratuit sur inscription

Journée engagée- bénévolat- Emmaüs Connect Roubaix

Maison des Services Est 71 avenue de Verdun, Roubaix Roubaix Est Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T09:30:00 2021-10-09T12:30:00