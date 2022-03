Journée Énergie du Printemps au Château de Sacy Sacy Sacy Catégories d’évènement: Marne

Journée Énergie du Printemps au Château de Sacy

2022-03-26 09:30:00 – 2022-03-26 16:30:00
Rue des Croisettes Château de Sacy

Sacy Marne Sacy Après les fêtes, profitez du cadre apaisant du Château de Sacy pour vous retrouver !✨ Au programme : 9h30 – Accueil 10h à 11h15 – Yoga matinal

Coaché par Mélanie, faites monter l’énergie pour optimiser durablement votre potentiel. Renaissance et renouveau : un plongeon délicat au cœur du printemps 12h à 13h45

Déjeuner Détox, hors boissons 14h à 16h – Conférence

Préparez la saison du printemps avec les huiles essentielles de citron, épinette noire, menthe poivrée, estragon, tea tree et ravintsara accompagnés par Lucie, coach diplômée en aromathérapie Pour conclure en beauté ce joli programme, profitez d’un soin massage de 25 minutes à utiliser ce week-end ou avant le 31 mai sur réservation. Réservation par mail, téléphone, ou message privé sur les réseaux sociaux. contact@chateaudesacy-reims.fr +33 3 26 07 60 38 http://www.chateaudesacy-reims.fr/ Rue des Croisettes Château de Sacy Sacy

