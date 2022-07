Journée en pleine nature avec l’Asepam et Mountain E-motion Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin Sainte-Marie-aux-Mines EUR L’Aventure des Mines en partenariat avec Mountain E-motion vous propose une journée en pleine nature comprenant :

– un parcours de 20 kms en VTT électrique, ponctué de points d’intérêts remarquables liés au patrimoine minier.

