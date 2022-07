JOURNEE EN MER SPECIALE VOILES DE TRADITION Pornic Pornic Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornic

JOURNEE EN MER SPECIALE VOILES DE TRADITION Pornic, 28 juillet 2022, Pornic. JOURNEE EN MER SPECIALE VOILES DE TRADITION

Club Nautique La Noëveillard Port de plaisance Pornic Loire-Atlantique La Noëveillard Club Nautique

2022-07-28 – 2022-07-28

La Noëveillard Club Nautique

Pornic

Loire-Atlantique Accessible à partir de 18 ans.

Réservation ou 02 40 82 34 72 Le Club Nautique vous propose d’assister sur l’eau à la Parade des Voiles de tradition.

A bord du Caïpi, voilier Élan 40, vous serez les spectateurs privilégiés de cet événement ! Embarquez pour une journée de balade en mer au cours de laquelle vous découvrirez la navigation à la voile en participa infos@cnpornic.com +33 2 40 82 34 72 http://www.cnpornic.com/ Accessible à partir de 18 ans.

Réservation ou 02 40 82 34 72 La Noëveillard Club Nautique Pornic

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Pornic Autres Lieu Pornic Port de plaisance Adresse Pornic Loire-Atlantique La Noëveillard Club Nautique Ville Pornic lieuville La Noëveillard Club Nautique Pornic Departement Loire-Atlantique

Pornic Port de plaisance Pornic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pornic/

JOURNEE EN MER SPECIALE VOILES DE TRADITION Pornic 2022-07-28 was last modified: by JOURNEE EN MER SPECIALE VOILES DE TRADITION Pornic Pornic Port de plaisance 28 juillet 2022 Club Nautique La Noëveillard Port de plaisance Pornic Loire-Atlantique

Pornic Loire-Atlantique